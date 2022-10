Stark ohne «lange Anlaufzeit»: Neuer-Ersatz Ulreich

Sechstes Spiel, sechster Sieg? Sven Ulreich wird auch gegen Mainz 05 den weiter fehlenden Fußball-Nationalkeeper Manuel Neuer im Tor des FC Bayern vertreten.

Das Comeback des Kapitäns, der seit seinem bislang letzten Einsatz beim 2:2 im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund mit einer Schulterverletzung pausieren muss, verzögert sich weiter. Dass das bislang in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal kein Handicap für den deutschen Rekordmeister war, liegt auch am 34-jährigen Ulreich, der einen starken Job als Neuer-Ersatz abliefert.

Ulreich «macht es überragend»

Von null auf hundert, Ulreich kann das. Und Trainer Julian Nagelsmann imponiert es, wie der Edelreservist seine Rolle ausübt und von der Bank kommend sofort Leistung bringt. «Wir sind froh, dass wir einen haben, der, wenn er gebraucht wird, immer präsent ist. Er ist ein guter Typ und ein wichtiger Typ für die Mannschaft, der seiner Rolle gerecht wird und seiner Rolle bewusst ist. Er braucht keine lange Anlaufzeit, um auf die nötige Spannung zu kommen», sagte Nagelsmann vor dem heutigen Spiel (15.30 Uhr/Sky) gegen die Mainzer.

Fünf Siege mit 19:4 Toren stehen in Ulreichs Bilanz seit seinem Kaltstart beim 4:2 im Gruppenspiel der Champions League bei Viktoria Pilsen. «Er macht es überragend», lobte Nagelsmann. Gerade auch fußballerisch würde Ulreich den noch zwei Jahre älteren Neuer hervorragend vertreten, «mit viel Mut in der Eröffnung, nicht nur mit langen Bällen, sondern mit guten Ideen, flach ins Mittelfeld zu spielen», wie der Bayern-Coach am Freitag hervorhob. Die Münchner Abwehrspieler seien durch Neuer schließlich daran gewöhnt, den Torwart intensiv ins Spiel einzubinden.

«Die Jungs haben großes Vertrauen in Ulle»

«Manu ist der beste Torwart der Welt, auch fußballerisch. Da ist man es gewöhnt, immer Rückpässe zu spielen. Aber die Jungs haben ein extrem großes Vertrauen in Ulle. Er hat auch schon ein paar Champions-League-Spiele auf dem Buckel», sagte Nagelsmann zu dem erfahrenen Schlussmann. Ulreich weiß, dass er - egal, wie gut er spielt - zurück auf die Bank muss, wenn Neuer fit ist. «Wann Manu spielen kann, ist schmerzabhängig von der Schulter», sagte er nach dem 3:0 beim FC Barcelona.

Ulreich genießt die Phase im Münchner Rampenlicht. Und aktuell geht es Schlag auf Schlag für den Seriensieger und seine Teamkollegen. «Gegen Mainz sind wir wieder gefordert», sagte Ulreich. Nach dem Heimspiel will er Tabellenführer sein. Union Berlin liegt einen Punkt vor den Bayern, spielt aber erst am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach. Fest steht sogar schon, dass Ulreich auch am 1. November im letzten Champions-League-Spiel vor der WM gegen Inter Mailand Neuer erneut im Tor vertreten wird. Der Kapitän kehrt frühestens in einer Woche in Berlin gegen Hertha BSC ins Bayern-Tor zurück. So hat es Nagelsmann angekündigt.