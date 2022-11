«Technische Probleme»: «Kicker» zeitweise nicht erreichbar

Die Internetseite und die App des Sport-Magazins «Kicker» sind in den vergangenen Tagen mehrfach nicht zu erreichen gewesen.

Webseite und App down

Auf dem Instagram-Account des «Kicker» hieß es am Samstag: «Leider verhindern aktuell technische Probleme weiterhin, dass wir euch wie gewohnt mit den neuesten Fußball-Infos versorgen können. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das Problem zu beheben, und bitten um Geduld.»

Nutzer hatten in sozialen Netzwerken unter anderem am Freitagabend beim Bundesliga-Spiel Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund (4:2) und am Wochenende über Probleme mit den digitalen Angeboten des «Kicker» berichtet.

Auch auf dem Portal «allestörungen.de» gab es für Samstag und Sonntag viele Meldungen. «Wir bitten für die Unannehmlichkeiten vielmals um Entschuldigung und hoffen auf euer Verständnis», hieß es auf Instagram beim «Kicker».

Der «Kicker» hat eines der am meisten besuchten Internet-Angebote in Deutschland. Nach Angaben der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) gab es im vergangenen Oktober insgesamt 286,73 Millionen Online- und Mobil-Besuche.