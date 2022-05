Unions Zingler nicht überrascht vom Erfolg seines Clubs

Union Berlins Präsident Dirk Zingler ist nicht erstaunt über den Erfolg seines Clubs in der Fußball-Bundesliga. Er sehe ja jeden Tag, «dass die Menschen, die hier arbeiten, das richtig gut machen», sagte der Vereinschef in einem Interview des «Tagesspiegel».

Unions Präsident Dirk Zingler sieht seinen Verein noch nicht am Ende der Entwicklung.

«Wenn ich es ergebnisorientiert beurteile: Wahrscheinlich etwas besser als viele andere in unserem Wettbewerbsumfeld. Sonst würden wir nicht da stehen, wo wir stehen.»

Seit dem Aufstieg in die erste Liga habe sich der Club schrittweise etabliert und stünde noch nicht am Ende seiner Entwicklung, betonte er. «Um sportlich erfolgreich zu bleiben, sollten wir sogar in vielen Bereichen des Clubs noch besser werden», sagte der 57-Jährige.

Im Zuge gesellschaftlicher Veränderungen sieht Zingler den Verein indes bereits jetzt gut aufgestellt. «Wir sind im konkreten Handeln moderner als manch andere, die sich ihr Stadion gerne mit einer Regenbogenfahne anstrahlen.»