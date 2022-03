Vaterfreuden: Kimmich reist nicht zum DFB-Team

Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler des FC Bayern München reiste am Montag nicht zum Treffpunkt des DFB-Teams im Teamhotel in Neu-Isenburg, wo sich die DFB-Auswahl auf die anstehenden Länderspiele gegen Israel und in den Niederlanden vorbereitet. Nach Auskunft des DFB erwarten Kimmich und seine Lebensgefährtin in diesen Tagen ihr drittes gemeinsames Kind.

«Jo ist ein absoluter Familienmensch. Die Geburt eines Kindes ist ein ganz besonderer Moment im Leben. Wir hoffen, dass er, wenn alles gut verlaufen ist, dann bald bei uns ist», äußerte Bundestrainer Hansi Flick in der DFB-Mitteilung. Die Nationalmannschaft bestreitet am Samstag in Sinsheim gegen Israel den ersten Test. Drei Tage später findet der Länderspiel-Klassiker gegen die Niederlande in Amsterdam statt. Ohne Kimmich umfasst der DFB-Kader zunächst noch 24 Akteure.

Kimmich hatte schon die letzten zwei WM-Qualifikationsspiele im November 2021 verpasst. Damals musste er nach einer Corona-Infektion von Bayern-Kollege Niklas Süle als ungeimpfte Kontaktperson aus dem DFB-Quartier abreisen. Der 64-malige Nationalspieler ist eine feste Größe in Flicks Planungen für die Weltmeisterschaft Ende des Jahres.