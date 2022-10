VfB-Interimscoach: Beschäftige mich nicht mit Kandidaten

Eine gute Woche nach dem Aus von Pellegrino Matarazzo werden Jess Thorup und Alfred Schreuder als Nachfolger gehandelt. «Man kriegt es natürlich mit. Ich werde auch von Sven immer auf dem Laufenden gehalten», sagte Wimmer mit Blick auf Gespräche mit Sportdirektor Sven Mislintat: «Aber das Thema aktuell ist Bielefeld.» Die beiden Trainerkandidaten seien nicht in seinem Kopf.

Wimmer wird den schwäbischen Fußball-Bundesligisten am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) gegen den Zweitligisten Bielefeld im DFB-Pokal wie bereits beim 4:1 am Samstag gegen den VfL Bochum erneut betreuen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass er auch am Samstag gegen Borussia Dortmund die Verantwortung übernimmt. «Es gibt die klare Absprache, dass ich so lange helfe, bis ein neuer Trainer da ist», wiederholte Wimmer.