Völler zufrieden mit Alonso: «Schöner Einstand»

«Schöner Einstand», sagte der 62-Jährige am Samstagabend in der italienischen Hauptstadt Rom am Rande einer Veranstaltung im Goethe-Institut. «Das war wichtig für uns. Es waren schwierige Wochen, deshalb atmen wir jetzt alle mal ein bisschen durch.» Völler war lange Jahre bis zum Ende der vergangenen Saison Sportdirektor und Geschäftsführer Sport bei Bayer Leverkusen

In Rom sprach der ehemalige Bundestrainer auf der Bühne vor Publikum mit dem deutschen Botschafter in Italien, Viktor Elbling. Völler verfolgte das Spiel in der Ewigen Stadt nach eigenen Worten mit. Zwischen 1987 und 1992 stürmte er für den Hauptstadtclub AS Rom.

Die Werkself gewann am neunten Spieltag das Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Schalke 04 mit 4:0 (2:0). Erst am Mittwoch hatte Leverkusen den Spanier Xabi Alonso als Nachfolger von Gerardo Seoane verpflichtet. Der Saisonstart war für Bayer schlecht verlaufen. Vor dem Spieltag rangierte die Mannschaft auf Abstiegsplatz 17. «Das war ein ganz wichtiger Sieg, damit wir uns hinten ein bisschen - nicht absetzen konnten - aber zumindest, dass wieder ein gewisses Selbstvertrauen da ist», erklärte Völler weiter.