Von und mit dem Investor: Hollywood-Grüße an die Hertha

Lars Windhorst hat ordentlich in Hertha BSC investiert.

Der 45-Jährige verbreitete nach dem 3:2 der Berliner gegen den BVB in einer privaten Gruppe von Hertha-Fans bei Facebook ein Video von sich Arm in Arm mit den Hollywood-Größen Catherine Zeta-Jones (52) und Michael Douglas (77).

«Berlin», ruft Douglas (Wall Street/Basic Instinct) in die Kamera. Gefilmt wurde offenkundig bei gutem Wetter am Meer. Zeta-Jones (Chicago/Die Maske des Zorro) reckt die Faust in die Höhe. Die beiden sind seit Jahren verheiratet.