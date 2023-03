Vor Leipzig-Duell: Haaland schießt Man City zum Sieg

Der englische Fußballmeister Manchester City hat sich vor dem nächsten Champions-League-Duell mit RB Leipzig zu einem knappen Sieg in der Premier League gemüht. Die Mannschaft von Coach Pep Guardiola gewann dank Erling Haaland mit 1:0 (0:0) bei Crystal Palace in London.

Der frühere Dortmunder Haaland traf in der 78. Minute per Foulelfmeter für den Titelverteidiger, nachdem Ilkay Gündogan im Strafraum von Michael Olise gefoult worden war. Es war der 28. Saisontreffer im 26. Premier-League-Spiel für den Stürmer.

Bis dahin hatte sich Man City im Selhurst Park schwergetan. Zwar ging von Crystal Palace kaum Gefahr aus, die Gastgeber hielten aber die Offensive der Cityzens in Schach und ließen nur wenig zu. In der Schlussphase entwickelte sich ein etwas offeneres Spiel, allerdings ohne einen einzigen direkten Torschuss von Palace.

City vorerst nur zwei Punkte hinter Arsenal

Durch den dritten Liga-Sieg in Serie rückte Man City in der Premier-League-Tabelle zunächst bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter FC Arsenal ran, der am Sonntag beim formstarken Londoner Nachbarn FC Fulham antritt.

Am Mittwoch empfängt das Guardiola-Team im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse die Leipziger. Nach dem 1:1 im Hinspiel ist in Manchester noch alles offen.