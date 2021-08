Watzke: In der Liga verbessern - Platz 3 nicht der Anspruch

Hans-Joachim Watzke will auch in der kommenden Saison das Ziel Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga nicht vorgeben.

Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund fordert von seiner Mannschaft, sich in der Meisterschaft zu verbessern. «Der dritte Platz aus der letzten Saison ist nicht der Anspruch, auch wenn wir am Ende darüber glücklich waren», sagte Watzke. Nach dem Pokalsieg sei in diesem Wettbewerb keine Steigerung mehr möglich. Watzke verwies bei der Bilanzpressekonferenz darauf, dass der Verein mit der zurückhaltenden Haltung zur Ausgabe von Zielen in der vergangenen Saison gut gefahren sei.