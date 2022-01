Wechsel fix: Nationalspieler Gosens wechselt zu Inter

Der Flügelspieler traf am Donnerstag in Mailand zum Medizincheck ein, wie auf Videoaufnahmen zu sehen war. Am Abend bestätigte der Club den Wechsel: «FC Internazionale Mailand teilt mit, eine Vereinbarung mit Atalanta für den Erwerb von Robin Gosens erzielt zu haben.» Der Deutsche komme als Leihe mit der Verpflichtung zum Kauf, wenn «bestimmte Bedingungen» vorlägen, hieß es weiter.

Italienische Medien hatten zuvor bereits einen Berater von Gosens mit den Worten zitiert, der Transfer sei beschlossen. Demnach werde der Deutsche zunächst bis zum Ende der Saison ausgeliehen, danach folge die feste Verpflichtung bis zur Saison 2025/26. Inter zahle für den Profi aus Emmerich am Rhein 22 Millionen fest an Ablösesumme, dazu kämen 3 Millionen Euro an Boni, schreibt die «Gazzetta dello Sport».

Gosens erholt sich derzeit von einer Oberschenkelverletzung, die er sich im September 2021 zugezogen hatte. Im Februar soll er wieder spielen können. Neben Inter Mailand war auch der Premier-League-Club Newcastle United an Gosens interessiert. Er kam 2017 von Heracles Almelo aus den Niederlanden nach Bergamo in die italienische Serie A. Dort bestritt er seitdem mehr als 150 Spiele und schoss 29 Tore.