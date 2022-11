Wirtz-Comeback rückt näher - Rolfes: «Gute Fortschritte»

St. Louis (dpa)

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen kann nach der Winterpause wieder mit Florian Wirtz planen. «Wir müssen in diesem Prozess gucken, dass wir step by step gehen. Aber er wird gegen Gladbach auf jeden Fall wieder einsatzfähig sein. Er macht weiter gute Fortschritte», sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes vor dem Testspiel der Werkself in St. Louis mit Blick auf den Bundesliga-Restart am 22. Januar bei Borussia Mönchengladbach.

Von dpa