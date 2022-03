Handverletzung: Darts-Star Price muss Pause einlegen

«The Iceman» verzichtete wegen einer nicht näher benannten Handverletzung auf einen Start in der Premier League am Donnerstagabend in Brighton, wie der Weltverband PDC mitteilte. Auch beim Turnier in Hildesheim an diesem Wochenende wird Price nicht antreten.

«Ich entschuldige mich bei allen, dies war nicht die einfachste Entscheidung», schrieb Price. Er benötige nun ein paar Tage Ruhe. Price stellte klar, dass er sich seine Verletzung bei einem Unfall und nicht beim Boxtraining für einen guten Zweck zugezogen habe. In der Weltrangliste war der 37 Jahre alte Price am vergangenen Wochenende vom schottischen Weltmeister Peter Wright überholt worden.