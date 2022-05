Markus Krösche: „Jetzt wollen wir den Pott auch holen“

Paderborn/Frankfurt

Im Europa-League-Endspiel gegen die Glasgow Rangers kann Eintracht Frankfurt am Mittwoch (21 Uhr/RTL) in Sevilla einen historischen Erfolg feiern. Im Interview spricht Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche (41) von einem „herausragenden Erlebnis“ und macht deutlich: „Wir wollen diesen für uns alle schon jetzt außergewöhnlichen Tag krönen und zu einem Meilenstein in unserer Klubgeschichte machen.“