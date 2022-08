Nach Corona: Wellbrock lässt 800-Meter-Rennen aus

Wellbrock hatte auf der Distanz bei den Weltmeisterschaften Mitte Juni die Silbermedaille gewonnen. Nach der WM war der 24-Jährige an Covid-19 erkrankt und musste länger mit dem Training aussetzen.

Durch den Verzicht auf den 800-Meter-Vorlauf am Freitag hat Wellbrock nun mehr Zeit für den Formaufbau und die Regeneration. Sein erster Start bei der EM in Rom, die an diesem Donnerstag beginnt, ist nun am Montag geplant. Dann will er über 1500 Meter antreten.