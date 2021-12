Nach Darts-Coup: Hempel nun in neuer Rolle als Zuschauer

Er begleitet seinen Kumpel Gabriel Clemens, der am Abend (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN) gegen den Waliser Lewy Williams spielt. «Jetzt werden wir erstmal Gaga fit machen. Der Junge ist fit und so erfahren. Er wird auch gewinnen. Ich werde ihn morgen in den 'Ally Pally' begleiten dürfen. Das ist erstmal das erste, was ansteht», sagte Hempel der Deutschen Presse-Agentur.

Am 27. Dezember gegen Smith

Der Debütant selbst ist dann am 27. Dezember (16.00 Uhr) gegen den Australier Raymond Smith wieder gefordert. Hempel gilt dabei als leichter Favorit. «Ich freue mich, dass ich nochmal dieses Jahr auf die Bühne darf gegen Smith. Das wird schwer. Das ist kein leichter Gegner», sagte Hempel. Da müsse vieles zusammenkommen, «dass ich als Sieger von der Bühne gehen kann». Hempel wäre nach Clemens im Vorjahr der zweite Deutsche, der bei einer WM das Achtelfinale erreicht.