Schach-Weltmeister Carlsen weiter auf Titel-Kurs

Nach einem Remis in der zehnten Partie in Dubai gegen den russischen Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi liegt der 31 Jahre alte Norweger nun mit 6,5:3,5 in Führung. Das Duell ist auf 14 Partien angesetzt.

Beide Spieler verzichteten auf nennenswerte Gewinnversuche. Hätte der drei Punkte zurückliegende Nepomnjaschtschi auf Gewinn spielen wollen, wäre mit einer Sizilianischen Eröffnung zu rechnen gewesen, doch der Herausforderer blieb mit Schwarz beim soliden Russisch. Auch Carlsen wählte eine risikolose Variante. Mit Erreichen des 41. Zugs wurde schließlich der Punkt geteilt.

Notation der zehnten Partie

Weiß: Magnus Carlsen (Norwegen)

Schwarz: Jan Nepomnjaschtschi (Russland)

1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. Sxe5 d6 4. Sd3 Sxe4 5. De2 De7 6. Sf4 Sf6 7. d4 Sc6 8. c3 d5 9. Sd2 Sd8 10. Sf3 Dxe2+ 11. Lxe2 Ld6 12. O-O O-O 13. Ld3 Te8 14. Te1 Txe1+ 15. Sxe1 Se6 16. Sxe6 Lxe6 17. g3 g6 18. Sg2 Te8 19. f3 Sh5 20. Kf2 c6 21. g4 Sg7 22. Lf4 Lxf4 23. Sxf4 g5 24. Se2 f5 25. h3 Kf7 26. Th1 h6 27. f4 fxg4 28. hxg4 Lxg4 29. Txh6 Lf5 30. Lxf5 Sxf5 31. Th7+ Sg7 32. fxg5 Kg6 33. Th3 Kxg5 34. Tg3+ Kf6 35. Tf3+ Ke7 36. Sf4 Kd6 37. Sg6 Te6 38. Se5 Se8 39. Tf7 Tf6+ 40. Txf6+ Sxf6 41. Ke3 Remis.

Stand: 6,5:3,5 für Carlsen