Schwimmer Heidtmann beendet Leistungssportkarriere

«Nach 20 Jahren im Schwimmsport, 11 Jahren in der Nationalmannschaft und unzähligen wunderschönen wie auch lehrreichen Erlebnissen ist für mich nun die Zeit gekommen, die Schwimmbrille an den Nagel zu hängen», schrieb der Freistil- und Lagen-Spezialist, der bei der Europameisterschaft 2018 in Glasgow Gold mit der Mixed-Staffel über 4×200m Freistil gewann.

Im September 2019 zog Heidtmann nach San Diego, um dort im Team Elite zu trainieren. Die Olympischen Spiele in Tokio bildeten noch einmal einen Höhepunkt. «Nachdem der Weg zu meinen zweiten Olympischen Spielen vorbei war und ich in Tokyo mit jeder Menge Spaß und Hingabe auf der weltgrößten Bühne schwimmen durfte, spürte ich in der Zeit danach nicht mehr dieses Feuer in mir, mit dem ich einst für diesen Sport gebrannt habe», schrieb der mehrmalige deutsche Meister und ergänzte: «Meine Leidenschaft für diesen Sport ist zwar nicht erloschen, doch verfolgte ich immer den Leitsatz, dann aufzuhören, wenn der Spaß nicht mehr meine größte Motivation ist.»