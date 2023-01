Snooker-Star Judd Trump zieht ins Finale ein

Im englischen Cheltenham gewann der 33-Jährige am späten Samstagabend gegen Shaun Murphy 6:2. Im Endspiel am Sonntag trifft Trump auf Mark Allen, der bereits am Freitag Noppon Saengkham 6:1 bezwungen hatte. «Ich werde absolut alles geben, denn ich bin kein guter Verlierer - also muss ich rausgehen und gewinnen», sagte Trump mit Blick auf das Duell gegen Allen.