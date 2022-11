Australien fährt mit Zweitliga-Fußballer aus Hamburg zur WM

Jackson Irvine vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli fährt zur WM. Der 29 Jahre Mittelfeldspieler wurde für das Turnier in Katar nominiert. Für Irvine ist es die zweite WM.

Trainer Graham Arnold nominierte für seinen 26-Mann-Kader allein sieben Spieler, die in Schottland ihr Geld verdienen. Australien spielt im ersten WM-Match in Katar am 22. November gegen Titelverteidiger Frankreich. Weitere Gruppengegner sind Tunesien und Dänemark.

Zum Aufgebot gehört auch der frühere Bundesligaprofi Mathew Leckie, nicht dabei ist dagegen der ebenfalls noch aus seiner Zeit in Dortmund und Stuttgart in Deutschland bekannte Torhüter Mitch Langerak.