Neymar führt Brasiliens offensiven Kader an

Rio de Janeiro (dpa)

Angeführt von Superstar Neymar von Paris Saint-Germain wird die brasilianische Nationalmannschaft in die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gehen. Nationaltrainer Tite stellte den insgesamt 26 Spieler umfassenden Kader des fünfmaligen Titelträgers am 7. November in Rio de Janeiro vor.

Von dpa