Klinsmann: Griezmann Schlüsselfigur in Frankreichs Team

Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann sieht Antoine Griezmann als Schlüsselfigur auf Frankreichs Weg ins Finale der Fußball-WM in Katar.

«Natürlich sticht Kylian Mbappé immer heraus, aber nach diesem Spiel muss man einfach über Griezmann sprechen», schrieb der 58-Jährige in seinem täglichen Newsletter für den britischen Sender BBC: «Er war das Herz der Mannschaft. Er war mit seinem Passspiel und seiner Übersicht entscheidend nach vorne.»

Man wisse zwar, dass Griezmann das kann, «aber er war auch ohne Ball und in der Verteidigung entscheidend, und das erwartet man vielleicht nicht so sehr von ihm», ergänzte Klinsmann.

Die Franzosen hatten sich am Mittwochabend im Halbfinale in Al-Chaur mit 2:0 gegen Marokko durchgesetzt und haben am Sonntag im Endspiel gegen Argentinien die Chance, ihren Titel erfolgreich zu verteidigen. «Er wollte dieses WM-Finale mit Frankreich erreichen und jetzt ist er da», schrieb Klinsmann.

Auch ein Blick in die Statistik zeigt Griezmanns Einfluss. Der 31-Jährige von Atlético Madrid kreierte im WM-Verlauf mit 21 Torchancen so viele wie kein anderer Spieler. Auf Platz zwei folgt Argentiniens Superstar Lionel Messi (18), erst weit dahinter rangieren Griezmanns Teamkollegen Theo Hernández, Ousmane Dembélé und Kylian Mbappé mit jeweils elf.