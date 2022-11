Torloser Kane für K.o.-Runde zuversichtlich

«Der K.o.-Fußball kommt jetzt, es wird ein hartes Spiel gegen Senegal. Aber wir fühlen uns gut vor der K.o.-Phase», sagte der 29 Jahre alte Torjäger nach dem 3:0-Sieg über Wales in einem Video, das er via Twitter aus der Kabine verbreitete. Kane ist bei dem Turnier in dem Emirat bislang noch torlos, zeigte als verkappter Spielmacher aber starke Leistungen. Am Sonntag (20.00 Uhr) geht es in Al-Chaur gegen Außenseiter Senegal.

Chefcoach Gareth Southgate sieht sein Team in der Entwicklung deutlich weiter als bei der WM vor vier Jahren, als am Ende der Halbfinal-Einzug gelang. «Es ist eine andere Mentalität als in Russland, wir glauben mehr daran», sagte Southgate, dessen Team die Gruppe B souverän gewann und gegen Senegal als klarer Favorit startet.