Vor Duell mit Portugal: Shaqiri hat auch WM-Aus 2014 im Kopf

Der Schweizer Nationalspieler Xherdan Shaqiri denkt vor dem Achtelfinale gegen Portugal am Dienstag (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV) auch an das dramatische Aus der Eidgenossen bei der Fußball-WM 2014 zurück.

«Dieses Spiel kommt immer wieder in mir hoch, weil wir die Chance hatten, da weiterzukommen und wir ein wirklich gutes Spiel gemacht haben», sagte der 31-Jährige über die 0:1-Niederlage nach Verlängerung gegen Argentinien im damaligen Achtelfinale. Generell denke er aber gerne an das Turnier in Brasilien zurück. «Das war für mich bisher sicher eine der besten WMs», so der frühere Profi des FC Bayern München.

Die Schweizer haben sich in Katar viel vorgenommen und wollen erstmals seit ihrem Heim-Turnier 1954 wieder ins Viertelfinale einer WM einziehen. «Es ist ein Spiel, da ist alles offen», sagte Shaqiri zum bevorstehenden Duell mit den favorisierten Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo. «Wir haben auch Qualität, das haben wir oftmals bewiesen.» Er sei daher zuversichtlich. Im Juni standen sich beide Teams zweimal in der Nations League gegenüber - einmal siegte Portugal (4:0), einmal die Schweiz (1:0).