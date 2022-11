Ärger über Wagner-Kommentar: «Katarische Bademäntel»

Nach Kritik an einem Kommentar von Sandro Wagner während des WM-Spiels Deutschland gegen Spanien will das ZDF sich mit seinem TV-Experten besprechen.

Experte für das ZDF bei der WM in Katar: Sandro Wagner.

Der ehemalige Fußballprofi hatte in der 79. Minute gesagt: «Vorhin habe ich gedacht, die ganze Kurve ist voller Deutschland-Fans. Dann habe ich erst gemerkt, das sind die katarischen Bademäntel.» Wagner spielte damit auf die in Katar traditionellen, langen weißen Gewänder, Thawb genannt, an, die viele Männer auch im Stadion tragen.

Bei Twitter wurde die Aussage von einigen Nutzern kritisiert. Das ZDF-«Sportstudio» reagierte in einer Antwort auf einen Tweet zum Thema: «Sandro Wagners Aussage über den Thawb ist leider in einer emotionalen Phase des Spiels passiert. Das darf es nicht. Wir werden das besprechen.»