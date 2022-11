FIFA mit Rekordeinnahmen in Milliardenhöhe

Doha (dpa)

Die FIFA hat mit den Verträgen zur Fußball-WM 2022 in den vergangenen vier Jahren Rekordeinnahmen in Höhe von rund 7,25 Milliarden Euro erzielt. FIFA-Präsident Gianni Infantino kündigte während einer Versammlung der Nationalverbände zudem ein Nettoergebnis in Höhe von knapp einer Milliarde Euro an.

Von dpa