Lineker ergänzt Spruch: «Wenn sie durch die Gruppe kommen»

Der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler Gary Lineker hat seinen berühmtesten Spruch nach der deutschen Blamage bei der WM in Katar abgewandelt.

«Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten einen Ball und am Ende gewinnen immer die Deutschen», schrieb er am Donnerstagabend auf Twitter und ergänzte: «Wenn sie es durch die Gruppenphase schaffen.» Dazu stellte er ein Video, auf dem er selbst und die beiden britischen Ex-Profis Micah Richards und Alan Shearer in brüllendes Gelächter ausbrechen.