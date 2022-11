England in Topbesetzung: Kane und Maguire im Training

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate kann für das zweite WM-Gruppenspiel gegen die USA mit einer Topbesetzung planen. 25 Spieler absolvierten am Donnerstag in Al Wakrah das Abschlusstraining.

Am Freitag (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV) kann mit einem Sieg gegen die USA in Al-Chaur bereits der vorzeitige Einzug ins Achtelfinale gelingen. Auch Kapitän Harry Kane, der in dieser Woche mit leichten Fußproblemen zu kämpfen hatte, ist dabei und wird gegen das US-Team starten. Harry Maguire trainierte ebenfalls in der Sonne. Hinter Offensivmann James Maddison stehen weiter Fragezeichen, er nahm an der Einheit nicht teil.

Mit einem 6:2-Sieg über Iran hatten die Three Lions ihre Favoritenrolle unter Beweis gestellt. Southgate könnte trotz des Torfestivals Änderungen in der Offensive vornehmen. So sind Phil Foden und Jack Grealish Anwärter für die erste Elf. An Dortmunds Jude Bellingham dürfte im zentralen Mittelfeld erneut kein Weg vorbeiführen.