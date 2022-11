Argentinier Martino: Werde alles geben, damit Mexiko gewinnt

Doha (dpa)

Für Mexikos Trainer Gerardo Martino spielt seine Herkunft an diesem Samstag (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV) beim so wichtigen WM-Spiel gegen sein Heimatland Argentinien keine Rolle. «Ich werde alles geben, damit Mexiko gewinnt», betonte Martino bei einer Pressekonferenz in Doha.

