Tunesien setzt auf arabische Fans: «Definitiv ein Vorteil»

Tunesiens Fußballer setzen vor dem WM-Auftakt in Katar auf die Unterstützung der arabischen Gemeinschaft.

Turnier in Katar

Tunesische Fußballfans unterstützen ihr Land bei der WM in Katar.

«Wir wissen, dass wir hier von Ägyptern, Tunesiern und vielen mehr unterstützt werden. Das ist definitiv ein Vorteil», sagte Nationaltrainer Jalel Kadri in Doha. Die Tunesier starten am Dienstag (14.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) gegen Dänemark ins Turnier.

«Wir sind eine arabische Mannschaft. Wir spielen in einem arabischen Land. Und das wollen wir genießen», sagte der 50-Jährige, der auch deswegen ambitionierte Ziele hat. «Natürlich wollen wir in die nächste Runde einziehen. Wir wissen, dass unsere Gruppe nicht einfach ist, dass wir kein Glück bei der Auslosung hatten. Aber wir werden versuchen, unser Bestes zu geben», sagte Kadri. Neben Dänemark trifft Tunesien in der Gruppe D noch auf Weltmeister Frankreich und Australien.