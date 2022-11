Costa Rica hilft DFB-Elf: Kein WM-K.o. gegen Spanien möglich

Nach dem 1:0 Costa Ricas gegen Japan hat sich die Ausgangslage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Spanien entspannt.

Sogar bei einer Niederlage heute gegen den Angstgegner wäre ein Einzug ins WM-Achtelfinale für die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick weiterhin möglich. Die Entscheidung fällt in jedem Fall erst am letzten Gruppenspieltag am 24. November (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV). Dann spielt Deutschland gegen Costa Rica und Spanien zeitgleich gegen Japan.

Das Szenario für das Spanien-Spiel:

- gewinnt Deutschland gegen Spanien, wäre der Einzug ins Achtelfinale mit einem weiteren Sieg gegen Costa Rica fix.

- spielt Deutschland gegen Spanien unentschieden, ist die DFB-Elf mit einem Punkt Gruppenletzter. Dann muss gegen Costa Rica ein Sieg her, nur dann kann es für das Achtelfinale noch reichen.

- verliert Deutschland gegen Spanien, ist die DFB-Elf mit null Punkten Gruppenletzter. Dennoch kann das Achtelfinale mit einem Sieg gegen Costa Rica erreicht werden, wenn Spanien auch gegen Japan gewinnt. Entscheidend wäre dann die Tordifferenz im Vergleich zu Japan und Costa Rica.

Hansi Flick hatte den Spieltag mit einem Aktivierungstraining für seine Spieler im Teamhotel begonnen. Zur Mittagszeit lief im Zulal Wellness Resort in Al-Ruwais am Sonntag auf der Großbildleinwand die Partie der Japaner gegen Costa Rica. In Einzel- und Gruppengesprächen wurden die DFB-Profis vom Bundestrainer noch vor der abschließenden Mannschaftssitzung auf ihre Aufgaben am Abend vorbereitet.

Für 19.30 Uhr Ortszeit, zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff, war die Abfahrt des Mannschaftsbusses in den 70 Kilometer entfernten Spielort Al-Chaur angesetzt.