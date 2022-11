Frustbewältigung bei Japan - Trainer Moriyasu in der Kritik

Doha (dpa)

Am Tag nach dem heftigen sportlichen Rückschlag bei der Fußball-WM versammelte Japans Cheftrainer Hajime Moriyasu nur eine kleine Gruppe an Spielern zum Training in Doha. Bei Daichi Kamada und Co. standen einen Tag nach dem 0:1 gegen Costa Rica Frustbewältigung und Regeneration an.

Von dpa