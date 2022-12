Sommer und Elvedi fehlen erkältet im Training der Schweiz

Der Schweiz droht bei ihrem letzten Gruppenspiel bei der Fußball-WM in Katar der Ausfall von zwei defensiven Leistungsträgern. Torhüter Yann Sommer und Verteidiger Nico Elvedi vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach fehlten im Training wegen einer Erkältung, wie die Eidgenossen mitteilten.

Bei der Pressekonferenz am Nachmittag soll statt des ursprünglich vorgesehenen Sommer neben Trainer Murat Yakin der frühere Dortmunder Manuel Akanji Fragen beantworten.

Die Schweizer kämpfen gegen Serbien am Freitag (20.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) um den Einzug ins Achtelfinale. In den ersten beiden Vorrundenpartien gegen Kamerun (1:0) und Brasilien (0:1) spielten der 33-jährige Sommer und der 26-jährige Elvedi jeweils über die volle Distanz. Im Tor dürfte Gregor Kobel von Borussia Dortmund die erste Alternative sein, in der Abwehr der frühere Hoffenheimer Fabian Schär (Newcastle United).