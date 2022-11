Uruguay freut sich auf Ronaldo: «Ein großartiger Spieler»

«Er ist ein großartiger Mensch und ein großartiger Spieler», sagte Mittelfeldakteur Rodrigo Bentancur von Tottenham Hotspur. Der 25-Jährige spielte einst mit Ronaldo bei Juventus Turin zusammen. «Wir haben ein sehr gutes Verhältnis», sagte Bentancur. Man werde sicherlich auch am Montag (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) miteinander reden und sich umarmen. Im Vorfeld des Spiels habe man keinen Kontakt gehabt, sagte er am Sonntag in Al-Rajjan.

Portugal führt die Tabelle der Gruppe H mit drei Punkten vor Uruguay und Südkorea (jeweils einen Punkt) und dem punktlosen Team aus Ghana an. «Wir wissen, dass wir gewinnen müssen. Es wird ein sehr wichtiges Spiel für beide», sagte Bentancur . «Wir werden versuchen, unsere eigenen Waffen zu benutzen, damit wir nicht verlieren.» Man habe genügend Möglichkeiten, Portugal wehzutun.

Bei der WM 2018 gewann Uruguay das Achtelfinale mit 2:1 gegen Portugal. «Jedes Spiel wird komplett anders», sagte Trainer Diego Alonso. «Portugal hat einen sehr guten Kader, exzellente Spieler und einen wundervollen Trainer.»