„Stolpersteine NRW“ als digitales Projekt

Es umfasst eine interaktive Karte, Texte, historische Fotos, mehr als 200 „Graphic Stories“ (grafisch dargestellte Geschichten) und 100 kurze Hörspiele zu den mehr als 15.000 in Nordrhein-Westfalen verlegten Stolpersteinen, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern.

Auch in Ostwestfalen-Lippe entdeckt man zahlreiche Stolpersteine, unter anderem in Bielefeld, Herford, Bad Oeynhausen, Rahden und Vlotho. Auf einer interaktiven Karte sind alle zu finden und zu sehen. Die Adresse im Internet lautet https://stolpersteine.wdr.de/web/de/karte.

Der Künstler Gunter Demnig, der die Steine seit Mitte der 1990er Jahre in Deutschland und anderen europäischen Ländern verlegt, war an der Vorbereitung beteiligt und lobte bei der Vorstellung insbesondere das pädagogische Konzept. Die Zahl der Millionen Opfer sei abstrakt, aber mit der App und dem Web-Angebot könnten Schüler nachvollziehen, dass dies nicht irgendwo, sondern in ihrer unmittelbaren Umgebung geschehen sei. „Ich glaube, das ist wirklich ein handfester Geschichtsunterricht“, sagte Demnig. Nicht in der App, aber im Web-Portal für die Anwendung an PC und Laptop steht auch Unterrichtsmaterial für Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung.

Allein in Bielefeld hat die Stolperstein-Initiative insgesamt 200 Stolpersteine verlegt. Foto: Kerstin Sewöster

Die Entwicklungskosten lagen laut WDR-Redakteur Michael Kaes in einem „höheren sechsstelligen Bereich“. WDR-Intendant Tom Buhrow sagte, das digitale Projekt solle „vor allem Jüngeren auf ganz neue Art ermöglichen, sich mit dem Lebens- und Leidensweg“ der Opfer des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen.

Bei der zweijährigen Vorbereitung hat der WDR mit rund 300 Expertinnen und Experten aus Kommunen und Initiativen zusammengearbeitet, die sich bereits vor Ort mit den Lebensgeschichten der auf Stolpersteinen genannten Opfer beschäftigt hatten. Die Comic-Strips, aus denen die kurzen „Graphic Stories“ bestehen, haben Studentinnen und Studenten der Comic-Meisterklasse an der Kunsthochschule Kassel gestaltet. Das digitale Angebot soll zudem laufend aktualisiert und ausgebaut werden. Die Verantwortung dafür soll ein WDR-Redaktionsteam übernehmen.

„Stolpersteine NRW“ kann lizenzfrei im Unterricht eingesetzt werden. Das Material dürfe auch von Dritten genutzt werden, allerdings nicht zu kommerziellen Zwecken, erklärte Domke. Kommunen könnten auf den eigenen Seiten zum Beispiel die in der WDR-App angelegten Routen zu Stolpersteinen verwenden.