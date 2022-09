Tödlicher Polizeieinsatz rechtswidrig?

Das Papier enthält eine aktualisierte Bewertung der Abläufe durch die Staatsanwaltschaft Dortmund, die demnach weite Teile des Polizeieinsatzes für unrechtmäßig hält. Sie ermittelt nun gegen insgesamt fünf der zwölf eingesetzten Beamtinnen und Beamten – unter anderem gibt es Vorermittlungen gegen den Schützen hinsichtlich eines Verdachts des Totschlags. Bisher lautet der Vorwurf „nur“ Körperverletzung mit Todesfolge.

Von vier Kugeln getroffen

Am 8. August waren Polizisten in Dortmund in die Jugendhilfeeinrichtung St. Elisabeth gerufen worden, weil sich im Hof ein 16-jähriger Flüchtling aus dem Senegal ein Messer an den Bau halte, möglicherweise in Suizidabsicht. Er soll sich deshalb um eine Behandlung bemüht haben. Während des Einsatzes wurde der Jugendliche von einem Polizisten mit einer MP erschossen. Die Polizei erklärte, der 16-Jährige habe auf die Aufforderung, das Messer niederzulegen, nicht reagiert. Taser-Schüsse und Reizgas seien wirkungslos geblieben, und zuletzt sei er mit dem Messer vor dem Bauch, dessen Spitze nach oben gezeigt habe, auf die Polizisten zugegangen. Daraufhin sei geschossen worden. Der 16-Jährige wurde von vier (ursprünglich hieß es fünf) Kugeln getroffen.

Polizisten unter Verdacht

Nach der Vernehmung von Anwohnern, Betreuern der Jugendhilfeeinrichtung und anderer Zeugen hat die Staatsanwaltschaft am 31. August einen Bericht verfasst und dem Innenministerium zugeleitet, der am Donnerstag an die Abgeordneten ging. Darin heißt es, dass nun gegen die Polizistin, die das Reizgas eingesetzt habe, und die Polizistin und den Polizisten, die mit Tasern auf den Jugendlichen geschossen hätten, wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt ermittelt werde. Zudem werde gegen den Dienstgruppenleiter, der die Anordnungen zum Ablauf des Einsatzes gegeben hatte, wegen Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung im Amt ermittelt. Und: Gegen den Schützen liefen Vorermittlungen hinsichtlich der Frage, ob ein Totschlagsverdacht bestehe.

Beide Taser versagten

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben die bisherigen Ermittlungen nicht ergeben, dass der 16-Jährige zum Ablegen des Messers aufgefordert wurde. Die Auswertung der Taser habe gezeigt, dass die Geräte nicht richtig funktioniert hätten. Beim ersten Schuss habe nur eine Elektrode getroffen, womit der Stromkreis nicht geschlossen gewesen sei, beim zweiten Schuss trafen die Elektroden den Körper an Glied und Bauch – offenbar zu dicht beieinander, weshalb keine muskuläre Handlungsunfähigkeit erreicht worden sein soll. Der Jugendliche habe wahrscheinlich trotzdem Schmerzen gehabt, aber das Messer weiter in der Hand gehalten. Ob er sich weiter fortbewegt habe, sei noch nicht abschließend geklärt.

BKA eingeschaltet

Das Bundeskriminalamt in Wiesbaden wurde inzwischen damit beauftragt, den gespeicherten Funkverkehr zu dem Einsatz auszuwerten und einen Zeitstrahl anzufertigen. Abgeschlossen ist laut Staatsanwaltschaft inzwischen die Auswertung der Körperkameras, die nach Angaben der Polizisten nicht eingeschaltet waren. Auf den Geräten seien keine Dateien zu dem Einsatz entdeckt worden, heißt es in dem Bericht ans Innenministerium,

Die Staatsanwaltschaft Dortmund will sich heute zu ihren neuen Erkenntnissen äußern. Dabei steht möglicherweise die Frage im Raum, ob der Polizeieinsatz in dieser Form überhaupt verhältnismäßig war. Denn der Jugendliche stellte ursprünglich in dem von einer Mauer und einem Zaun umgebenen Hof nur eine Gefahr für sich selbst dar. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb das Innenministerium in Düsseldorf gebeten, sämtliche Dienstvorschriften und ähnliche Anleitungen vorzulegen, in denen geregelt ist, wie Polizisten mit Menschen umzugehen haben, die einen Suizid angedroht haben.