Und . . . spring!

„Holt ihr ‚Peking‘? Und bringt ‚Sven-Frederic‘ gleich mit?“ Nachbarn der Familie Dzik in Dülmen (Kreis Coesfeld) wissen, was das bedeutet: Showtime mit springenden Kaninchen im Garten.

Was man mit Kaninchen machen kann? Eine ganze Menge. Man kann sie züchten und ausstellen und auf diesem Wege die Vielfalt der Arten bewahren. Oder – das klingt gleich viel prosaischer – sie mästen und verkaufen. Gern auch die Hände tief in einem Büschel weichen Fells versenken und die Schlappohren zu vielgeliebten Mitgliedern der Familie machen. Man kann aber auch ihre Gelehrigkeit und ihren Bewegungsdrang nutzen und sie zu so etwas wie Artverwandten von Springpferden werden lassen. Anders ausgedrückt: Kaninchen haben das Zeug, zu Stars der Kaninhop-Szene zu werden.