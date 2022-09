Balkon zerbricht - Fünf Menschen stürzen in die Tiefe

Schweres Unglück in Niedersachsen: Fünf Menschen sind mit einem Balkon in die Tiefe gestürzt und nach Angaben der Polizei «zum Teil schwerst verletzt» worden.

Rettungskräfte stehen vor dem Einfamilienhaus in Fürstenau.

Fünf Menschen sind mit einem Balkon eines Einfamilienhauses in Fürstenau bei Osnabrück in die Tiefe gestürzt. Wieso der Balkon unter ihren Füßen zerbrach, ist laut Polizei noch unklar. «Mehrere Personen wurden zum Teil schwerst verletzt», teilte die Polizeidirektion Osnabrück am frühen Sonntagabend mit. Die Menschen seien von Trümmerteilen getroffen oder verschüttet worden.