Britische Veteranen feiern 100. Geburtstag per Zoom

Mit einem Videoanruf haben Margaret Wilson und Ken Hobbs, blinde britische Veteranen, ihre 100. Geburtstage gefeiert. Die beiden wünschten sich Happy Birthday und zeigten sich ihre Geburtstagskarten, die sie von König Charles III. erhalten hatten, wie die Nachrichtenagentur PA am Montag meldete. «Es fühlt sich fantastisch an, 100 zu werden», sagte Hobbs. Er habe eine große Familie. «Aber dass ich diesen Tag mit meiner ebenfalls blinden Co-Veteranin Margaret teilen konnte, war die Kirsche auf der Torte.»

Die beiden Senioren hatten sich vor einigen Jahren in einem Blindenheim für ehemalige Militärangehörige im südenglischen Brighton kennengelernt und festgestellt, dass sie am selben Tag geboren sind. Seitdem treffen sie sich immer zum Abendessen, wenn Wilson, die eigentlich im nordenglischen Mansfield lebt, das Heim besucht, in dem Hobbs wohnt.

Wilson hatte sich 1942 während des Zweiten Weltkriegs der «Women’s Auxiliary Air Force» angeschlossen und war schließlich nach Bletchley Park gekommen, wo sie half, die Codes der Nazis zu knacken. Ihre Sehkraft ließ altersbedingt in den vergangenen Jahren stark nach. Hobbs arbeitete ebenfalls seit 1942 als Fahrer beim Royal Army Service Corps und lieferte am «D-Day» Nachschub für die in Frankreich gelandeten Truppen. Bei einem Unfall kurz nach Kriegsende verlor er sein linkes Auge, arbeitete aber anschließend dennoch als Busfahrer. Beide werden seit einigen Jahren von der Organisation Blind Veterans UK unterstützt, die auch das Wohnheim in Brighton führt.