Die aktuellen Bad-Trends: Den eigenen Wellness Tempel schaffen

Moderne Bäder lassen sich auf eine vielfältige Art und Weise umsetzen. Die Einrichtung des Badezimmers ist nur durch das zur Verfügung stehende Budget und den persönlichen Geschmack begrenzt. Was früher in erster Linie als eine gewöhnliche Nasszelle angesehen wurde, ist im Laufe der Zeit zum privaten Wellness Tempel zur Entspannung und Erholung geworden.

Geschmackvolle Ideen individuell umsetzen

Der erste Schritt zu einem modernen Bad ist es, noch vor der eigentlichen Umsetzung möglichst viele Ideen zu sammeln. Moderne Bäder zeichnen sich in erster Linie durch eine große Farben- und Materialvielfalt aus, die ältere und konventionelle Badezimmer vermissen lassen. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass der ökologische Grundgedanke heutzutage die Einrichtungsideen für moderne Bäder begleitet. Die eingesetzten Materialien müssen den Ansprüchen der Nachhaltigkeit und Natürlichkeit genügen, wie zum Beispiel Holz als Bodenbelag oder als Accessoire. Das Material Naturstein wird dem allgegenwärtigen Kunststoff bevorzugt, was nicht nur besonders edel aussieht, sondern auch nachhaltig und umweltfreundlich ist. Von dem persönlichen Geschmack hängt auch der jeweilige Stil ab, denn neben modernen städtischen Badeoasen lassen sich auch Bäder im Mediterran- oder Landhausstil verwirklichen. Darüber hinaus gibt es auch viele weitere Stile und Designs, wie zum Beispiel ein Bad im japanischen oder barocken Style.

Individuelle Bäder lassen sich mit einfachen Mittel umsetzen

Das Design orientieren sich selbstverständlich nach dem zur Verfügung stehenden Budget. Ob Ihr persönlicher Wellness Tempel nur ein Badezimmer oder ein Luxus-Badezimmer werden soll, ist im Kontext des gesamten Konzeptes nicht so wichtig. Denn Designideen, die spezielle Materialien oder Unikate integrieren, lassen sich in vielen Fällen auch preiswert realisieren. So können Sie für den Landhausstil beispielsweise alte Möbel aufarbeiten oder auch aus Haushaltsauflösungen preiswert erwerben. Bäder im mediterranen Stil lassen sich kostengünstig mit entsprechenden Accessoires wie Mosaikspiegel oder Tonkrügen realisieren.

Nachhaltige und smarte Badezimmer-Trends

Ökologische Ressourcenverwendung steht sowohl in der Küche als auch Wohnzimmer und im Badezimmer im Trend. Materialien und Technik sollten dafür aus möglichst nachhaltiger Bewirtschaftung entstammen. Moderne Elektrogeräte für das Badezimmer und LED-Beleuchtung lassen sich äußerst energieeffizient einsetzen. Viele Accessoires werden außerdem aus fair gehandelten Stoffen hergestellt. Fachgeschäfte für Bäder bieten in diesem Bereich mittlerweile eine ausführliche Beratung an. Moderne Bäder werden gleichzeitig auch immer smarter, da sie immer öfter mit digitalen Schnittstellen und smarten Technologien ausgestattet werden. Hierzu gehören zum Beispiel:

Rollläden, Heizkörper und Fußbodenheizungen, die sich per App über ein Smartphone oder Tablet-PC steuern lassen.

Elektrogeräte wie smarte Zahnbürsten, die auf dem Display des Handys den Putzvorgang visualisieren

Wasserdichte Freisprecheinrichtungen und Bluetooth-Lautsprecher, die speziell für den Einsatz in Bädern ausgelegt sind und sich direkt über das Smartphone steuern lassen

Intelligente Waschmaschinen mit WLAN-Anschluss, die automatisch über fertige Waschladungen informieren

Dank smarter LED-Beleuchtung lässt sich eine stimmungsvolle Atmosphäre für den Wellness-Abend umsetzen. Die technologische Basis dafür ist vorhanden und bewegt sich in einem verträglichen preislichen Rahmen.

Fazit

Badezimmer-Trends sind vielfältiger Natur und laden zum individuellen Gestalten der persönlichen Wellness-Oase ein. Wenn Sie es lieber in einem traditionellen Stil mögen, können Sie Ihr Bad im Landhausstil als passende Alternative für das zeitlose Badezimmer einrichten.