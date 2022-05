Dutzende Tote bei Massenpanik in Nigeria

Lagos (dpa) –

Nigeria ist die größte Volkswirtschaft Afrikas. Trotzdem leben dort etwa 40 Prozent der Menschen unter der Armutsgrenze. Als eine Kirche am Wochenende Essen an Bedürftige verteilen will, kommt es zu dichtem Gedränge.

Von Denise Sternberg, Leizl Eykelhof und Sam Olukoya, dpa