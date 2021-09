Frauenleiche in Hamm gefunden - 27-Jähriger festgenommen

Zwei Stofftiere, Kerzen und Sonnenblumen sind an dem kleinen See in Hamm abgelegt worden.

Nach dem Fund der Leiche einer jungen Frau in Hamm ist ein 27-Jähriger als Tatverdächtiger festgenommen worden. Die 25-Jährige war am Sonntag tot und nur spärlich bekleidet in einer Grünanlage gefunden worden.

Die Obduktion weise auf ein «gewaltsames Todesgeschehen» hin, wie ein Sprecher mitteilte. Weitere Angaben zur Todesursache machte der Sprecher nicht.

Mordkommission ermittelt

«Bild.de» hatte zuerst über die Festnahme berichtet. Laut Staatsanwaltschaft soll noch am Abend entschieden werden, ob der Mann einem Haftrichter vorgeführt wird. Zur Person des Verdächtigen äußerte sich der Behördensprecher nicht. Eine Mordkommission habe ihre Arbeit aufgenommen.

Am Montag suchten Taucher stundenlang einen kleinen See am Tatort ab. Am Nachmittag hieß es, die Taucher seien abgezogen. Gefunden hätten sie nichts. Die Ermittler hatten gehofft, mit der Aktion auf weitere Beweismittel zu stoßen.

Dem «Bild»-Bericht zufolge soll die Frau vor ihrem Tod missbraucht worden sein. Ihr Körper weise zudem Stichverletzungen auf. Die Taucher sollten demnach eine mögliche Tatwaffe suchen. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich dazu nicht.

An dem kleinen See am Oberlandesgericht wurden Stofftiere, Kerzen und Sonnenblumen für das Opfer abgestellt. Ein Passant hatte die teilweise unbekleidete Frauenleiche in der dortigen Grünanlage am frühen Sonntagmorgen entdeckt.