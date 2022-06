Frauenleiche in Naturschutzgebiet bei Hamm entdeckt

Ein Radfahrer hat am frühen Morgen die Frau in einem Naturschutzgebiet entdeckt und die Polizei informiert. Diese spricht nun von Hinweisen auf ein Tötungsdelikt und ermittelt.

In einem Naturschutzgebiet bei Hamm ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Obduktion habe ergeben, dass es sich um eine jüngere Frau handle, die gewaltsam zu Tode gekommen sei, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund.

Ihre Identität sei aber noch nicht hundertprozentig geklärt. Zuvor hatte der «Westfälische Anzeiger» darüber berichtet.

Ein Radfahrer hatte die Leiche Polizeiangaben zufolge am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr in dem westlich von Hamm gelegenen Naturschutzgebiet «Am Tibaum» an einem Weg entdeckt. Der Leichnam habe zu dem Zeitpunkt gebrannt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Auf in Medien veröffentlichten Bildern ist eine verkohlte Stelle am Fundort zu sehen.

Das Feuer sei aber nicht die Todesursache, sagte der Sprecher. «Wir gehen davon aus, dass sie schon mehrere Tage tot war und der Leichnam nur dort verbrannt wurde, um Spuren zu beseitigen», sagte er. Zu Tatverdächtigen gab es zunächst keine Informationen. Es ermittelt eine Mordkommission.