Hochzeit to go am 22.2.22

Segen to go: Ein Flyer, der Spontantrauungen ankündigt, auf einem Tisch in der Flensburger St. Nikolai-Kirche.

Trauung to go am 22.2.22: Zum Schnapszahl-Datum haben Kirchen im Norden frisch standesamtlich Verheiratete und langjährige Ehepaare dazu eingeladen, sich spontan kirchlich trauen oder segnen zu lassen.

Während in Lübeck und Basthorst erst am Nachmittag getraut wurde, konnten sich Paare in Flensburg bereits am Vormittag ihren Segen abholen. Es genügte, die standesamtliche Urkunde mitzubringen. Der Rest wurde kurz persönlich vor Ort besprochen. Und auch für festliche Musik war gesorgt.

Fünf Paare hatten, nachdem sie von der Möglichkeit erfahren hatten, vorab einen Termin abgemacht. «Eigentlich war es gar nicht mit Anmeldung gedacht, sondern wirklich als Spontantrauung», sagte der Flensburger Stadtpastor Johannes Ahrens. Dann habe es aber auch Anfragen nach einem festen Termin gegeben, die erfüllt worden seien. «Aber es gibt noch immer die Möglichkeit, sich spontan hier einzufinden.» Letzteres machte unter anderem ein Paar aus Flensburg-Weiche, das seit fünf Jahren standesamtlich verheiratet ist und erst am Morgen um 5.45 Uhr von der Mutter des Bräutigams per Whatsapp über die Aktion informiert wurde.