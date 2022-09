Katze «Rosie» geht allein auf Bahnreise

Eine Katze aus Regensburg ist allein mit dem Zug nach München und wieder zurück gefahren. Ein Zugbegleiter habe die Alleinreisende in seinem Zug gefunden und während der Rückfahrt der Polizei gemeldet, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Katze «Rosie» habe sich am Dienstag in den frühen Morgenstunden unbemerkt zum Regensburger Bahnhof und in den Flughafenexpress in Richtung München geschlichen. Am Münchner Airport aussteigen wollte das Tier demnach aber nicht - und fuhr stattdessen wieder nach Hause.

In Regensburg konnte «Rosie» nach Polizeiangaben wieder ihrer Besitzerin zurückgegeben werden. Die Katze sei häufiger alleine unterwegs, habe die Frau erklärt. Bis zum Bahnhof - oder gar bis nach München - hätte sie es aber zuvor noch nicht geschafft.