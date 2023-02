Lamm in Sachsen kommt mit sechs Beinen zur Welt

In einem Schafstall in Torgau (Sachsen) ist ein Lamm mit sechs Beinen geboren worden. «Es wollte von Anfang an einfach leben, und wir geben ihr jetzt die Chance dazu», sagte Züchter Bernd Tinter. «Dolly», so der Name des Lamms, falle es schwer, zu saugen und allein aufzustehen. Damit es sich besser bewegen kann, wurde ein Bein mit einem Verband hochgebunden.

Ein Tierarzt habe abgesehen von der Fehlbildung keine Probleme festgestellt. Das Tier sei wohlauf, hieß es. Unklar ist, wie sich die Behinderung künftig auf das Leben von «Dolly» auswirkt. Es wird davon ausgegangen, dass die Fehlbildung durch das Schmallenberg-Virus verursacht wurde. Das Virus wird durch Insekten übertragen. Werden trächtige Schafe infiziert, kann das Virus in die Gebärmutter gelangen und am Embryo zu Missbildungen führen.