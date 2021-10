Ölteppich bedroht kalifornische Küste - Strände gesperrt

Dieses Foto vom 22. Oktober 2012 zeigt die Plattformen Ellen und Elly nahe Long Beach, Kalifornien. Laut Behörden sind mindestens 126.000 Gallonen (572.807 Liter) Rohöl aus einer Pipeline in die Gewässer vor Orange County ausgelaufen.

Foto: Uncredited/Bureau of Safety and Environmental Enforcement via AP/dpa