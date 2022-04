«Ordentlich Reiseverkehr» auf den Autobahnen

Auf vielen Autobahnen, wie hier auf der Stadtautobahn A100 in Berlin, war an Karfreitag einiges los.

Osterzeit ist mit dem Ende der meisten Corona-Maßnahmen wieder Reisezeit - und damit vielerorts Stauzeit. Etliche Menschen sind am Karfreitag auf ihrem Weg in den Urlaub oder zu Verwandten auf der Autobahn von dichtem Verkehr aufgehalten worden.

«Wir haben ordentlich Reiseverkehr», sagte eine Sprecherin des Automobilclubs ADAC in München. Auf der Schiene sei der Reiseverkehr gut angelaufen, hieß es von der Deutschen Bahn. Und das Wetter meint es über die Ostertage meist gut mit den Urlaubern.

Der ADAC teilte mit, auf den Autobahnen gebe es vor allem in Baden-Württemberg viele Staus, im Norden sei insbesondere die A1 betroffen. Viele Menschen seien Richtung Süden unterwegs. Am Samstag und Ostersonntag dürfte es nach Einschätzung der Experten auf den Autobahnen hingegen ruhiger zugehen. Erst für Montag als letztem Tag des langen Osterwochenendes sei wieder mit dichterem Verkehr und mehr Staus zu rechnen.

Eine Bahnsprecherin sagte am Karfreitag: «Wie zu Ostern üblich, sind mehr Reisende unterwegs. Der Zugverkehr läuft stabil.» Auch hier könnte vor allem am Ostermontag nochmal viel los sein. Das Unternehmen hatte angekündigt, von Gründonnerstag bis zum 24. April 50 Sonderzüge auf stark nachgefragten Verbindungen einzusetzen, etwa zwischen Berlin und München und zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für die Osterfeiertage mit freundlichem Frühlingswetter. Am Karsamstag scheint vielfach die Sonne, nur im Süden halten sich anfangs noch dichte Wolken und an den Alpen kann es letzte Schauer geben, wie ein DWD-Meteorologe am Freitag in Offenbach mitteilte.

Viele Menschen dürften sich da über die Ostertage ihr Fahrrad aus dem Schuppen holen. «Die Räder, die sich die Leute in den vergangenen Pandemiejahren gekauft haben, werden nun auch genutzt werden», sagte etwa der stellvertretende Landesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Sachsen-Anhalt, Benjamin Gehne.

Am Frankfurter Flughafen gab es zwar am Karfreitag verstärkten Andrang von Reisenden, bis zum Nachmittag floss der Reiseverkehr aber nach Betreiberangaben ohne größere Probleme. «Die Terminalhallen sind voll, die Passagierströme bewegen sich aber in normalem Tempo durch die verschiedenen Kontrollpunkte zum Gate», sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. Demnach waren am Karfreitag mehr als 155 000 Reisende an Deutschlands größtem Drehkreuz unterwegs. 1200 Starts und Landungen seien geplant.

Am Hauptstadtflughafen BER wurden für Karfreitag rund 70 000 Fluggäste erwartet. Bis Ostermontag könnten es rund 260 000 Passagiere werden, wie eine Flughafensprecherin sagte. Ihren Angaben zufolge lief der Betrieb aber zunächst ohne Probleme.