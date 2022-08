«Oscar» sorgt für Sommerwetter - Regen nicht in Sicht

Hoch «Oscar» sorgt in Deutschland für weiterhin sommerliche Temperaturen um 30 Grad. Nennenswerter Regen sei erstmal nicht in Sicht, sagte der Meteorologe Christian Herold vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach. Erst zum Wochenende könne sich das Hochdruckgebiet abschwächen.

Am Dienstag erwarten die Meteorologen Sonnenschein - nur im Norden und Osten können Quellwolken durchziehen. An der Ostsee kann es etwas regnen, ansonsten bleibt es bei Temperaturen zwischen 26 und 32 Grad trocken. Am wärmsten wird es im Südwesten. Nachts kühlt es auf 8 bis 17 Grad ab. Ähnlich geht es am Mittwoch weiter, wieder ist es verbreitet sonnig und trocken. Mit 27 bis 33 Grad wird es einen Hauch wärmer, nachts fallen die Werte erneut zum Teil deutlich unter die 20 Grad-Marke.

Am Donnerstag geht es mit dem sonnigen Wetter bei gleichen Temperaturen wie am Vortag weiter. Im Südosten und an den Alpen ziehen Quellwolken auf, es bleibt jedoch vorerst trocken. Erst in der Nacht sind einzelne Schauer und Gewitter möglich.