Schlag gegen Kokain-Schmuggler - führende Köpfe gefasst

Bei einem Schlag gegen international agierende Rauschgifthändler haben die Fahnder auch den mutmaßlichen Chef der Bande festgenommen. Wie das niedersächsische Landeskriminalamt (LKA) mitteilte, wurde am frühen Donnerstagmorgen ein 39-jähriger Deutscher mit Hilfe der örtlichen Polizei in Dubai gefasst.

Der gebürtige Hannoveraner habe sich schon Ende 2020 in die Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten abgesetzt. Damals habe sein langjähriger Freund die Geschäfte in Hannover übernommen. Der 43-Jährige sei gemeinsam mit zwei Komplizen Mitte März 2022 in Spanien festgenommen worden. Auch er sei ein führender Kopf.

Drogen in Dosen oder Bananenkisten versteckt

Der Gruppe wird unter anderem vorgeworfen, mehr als 23 Tonnen Kokain aus Süd- und Mittelamerika in die Europäische Union verschifft zu haben. Ihr wird auch der Rekordfund von 16 Tonnen Kokain im Februar 2021 im Hamburger Hafen zugeordnet. Das Rauschgift befand sich in Containern aus Paraguay. Laut LKA tarnten die mutmaßlichen Täter die Drogen mit Hilfe von Waren. So hätten sie Kokain in Spachtelmasse-Blechdosen versteckt. Auch Bananen- und Kaffeelieferungen seien zur Drogenverschleierung genutzt worden.

Schon am Mittwoch gab es Durchsuchungen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, den Niederlanden, Belgien, Spanien und Paraguay. Dabei wurden der Behörde zufolge zahlreiche Beweismittel sichergestellt sowie Vermögenswerte in Millionenhöhe beschlagnahmt. Allein in Deutschland wurden elf Beschuldigte festgenommen, wie es hieß.