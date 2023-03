Schon 17 Tote nach Brand in Benzindepot in Jakarta

Der Brand in einem Treibstofflager hat bereits 17 Menschen das Leben gekostet. Was ist die Ursache für das Feuer?

In der indonesischen Hauptstadt Jakarta ist die Zahl der Toten nach dem Feuer in einem Benzindepot auf 17 gestiegen. 51 Menschen seien verletzt worden, die meisten von ihnen schwer, berichtete die Nachrichtenagentur Antara am Samstag unter Berufung auf Behörden. Der staatliche Energiekonzern Pertamina kündigte Geld für die Familien der Opfer und für Anwohner an. Der Brand in dem Treibstofflager war am Freitagabend ausgebrochen. Das Feuer, dessen Ursache zunächst unklar blieb, zerstörte laut Feuerwehr auch Häuser in der Umgebung.

In Anlagen des Konzerns Pertamina gab es schon öfter Brände. 2021 wurden beim Großbrand in einer Raffinerie in der Provinz West-Java mehr als 20 Menschen verletzt, mehr als 1000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.